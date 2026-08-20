Đưa hàng Việt giá bình ổn đến tận khu dân cư

Mới đây, siêu thị Co.opmart Vị Thanh (TP Cần Thơ) đã tổ chức bán hàng lưu động tại chợ phường 7 và chợ Vị Thanh nhằm đưa hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân khu vực này.

Người dân Cần Thơ mua hàng lưu động tại điểm bán của Co.opmart Vị Thanh tổ chức (MINH ANH)

Tại các điểm bán, hàng hóa tập trung vào nhóm phục vụ nhu cầu hàng ngày như thực phẩm công nghệ, gia vị, dầu ăn, sữa, bánh kẹo, nước giải khát, hóa mỹ phẩm, đồ dùng gia đình và hàng may mặc. Đây đều là những sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được siêu thị kiểm soát về chất lượng, giá bán và hạn sử dụng trước khi đưa đến người dân.

Theo đại diện Co.opmart, hoạt động bán hàng lưu động được hệ thống Co.opmart duy trì suốt nhiều năm qua tại các địa phương nơi có siêu thị trú đóng. Chỉ tính riêng dịp Tết 2025, hệ thống Co.opmart và Co.opXtra đã triển khai hơn 300 chuyến bán hàng lưu động đến vùng sâu vùng xa, khu chế xuất và khu công nghiệp tại nhiều tỉnh, thành. Các chuyến hàng đưa hàng Việt chất lượng cao và hàng bình ổn đến người dân với mức khuyến mãi từ 30%-50%. Trước đó, Saigon Co.op đã thực hiện hơn 473 chuyến bán hàng lưu động trong năm 2024, phục vụ nhu cầu mua sắm hàng hóa thiết yếu với giá ổn định tại nhiều địa bàn.

Việc duy trì các chuyến bán hàng lưu động là một trong những hoạt động hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Qua đó, hệ thống phân phối vừa góp phần đưa hàng Việt đến gần người dân hơn, vừa tạo thêm đầu ra cho doanh nghiệp sản xuất trong nước và hỗ trợ bình ổn thị trường tại địa phương.

HOÀNG LAN