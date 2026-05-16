Phường Bình Đông trao Huy hiệu Đảng đến 22 đảng viên

22 đảng viên phường Bình Đông (TPHCM) vinh dự nhận Huy hiệu Đảng là những đồng chí có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, luôn giữ vững phẩm chất, tư cách người đảng viên và có nhiều cống hiến cho địa phương.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Đinh Thanh Nhàn trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên phường Bình Đông

Sáng 16-5, phường Bình Đông tổ chức Họp mặt kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2026); trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19-5; biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026.

Bí thư Đảng ủy Phường Bình Đông Võ Thành Khả trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên

Đợt này, Đảng ủy phường Bình Đông có 22 đảng viên nhận Huy hiệu Đảng. Trong đó, 2 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 6 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 5 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 8 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đảng viên phường Bình Đông nhận Huy hiệu Đảng đợt 19-5

Dịp này, phường Bình Đông cũng tuyên dương 19 tập thể và 59 cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các tập thể được tuyên dương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

