Phường Bình Đông trao Huy hiệu Đảng đến 22 đảng viên

Sáng 16-5, phường Bình Đông tổ chức Họp mặt kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2026); trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19-5; biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026.
Đợt này, Đảng ủy phường Bình Đông có 22 đảng viên nhận Huy hiệu Đảng. Trong đó, 2 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 6 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 5 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 8 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.
Dịp này, phường Bình Đông cũng tuyên dương 19 tập thể và 59 cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.