Xây dựng lực lượng vũ trang TPHCM vững mạnh từ cơ sở

Tại hội nghị Đảng ủy Quân sự TPHCM phiên 6 tháng đầu năm 2026, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang yêu cầu các xã, phường, đặc khu tăng cường quan tâm công tác quân sự, quốc phòng địa phương; đồng thời tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh từ cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chiều 23-6, Đảng ủy Quân sự TPHCM tổ chức hội nghị phiên 6 tháng đầu năm 2026. Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, Bí thư Đảng ủy Quân sự TPHCM, chủ trì hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Lưu Quang ghi nhận và đánh giá cao những kết quả toàn diện trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm 2026. Đồng chí nhận xét lực lượng vũ trang thành phố đã thực hiện tốt vai trò tham mưu Thành ủy, UBND TPHCM lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

Đồng chí Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị

Đồng chí đánh giá cao việc triển khai xây dựng các công trình phòng thủ bảo đảm đúng tiến độ, kế hoạch. Cùng với đó, chủ trương đưa sĩ quan chuyên nghiệp về công tác tại xã, phường đã tạo sự đồng thuận cao, góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp ở cơ sở. Thành phố cũng đang đẩy mạnh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Bên cạnh đó, các nhiệm vụ thường xuyên của lực lượng vũ trang thành phố trong 6 tháng qua được thực hiện tốt.

Trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu cấp ủy 168 xã, phường, đặc khu tiếp tục quan tâm, sâu sát công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Trọng tâm là thực hiện tốt công tác tuyển quân; đẩy mạnh giáo dục quốc phòng và an ninh; thực hiện chu đáo chính sách hậu phương quân đội; duy trì lực lượng nòng cốt tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Hội nghị phiên 6 tháng đầu năm 2026 Đảng ủy Quân sự TPHCM

Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu lực lượng vũ trang thành phố tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác tham mưu, bảo đảm kịp thời, chính xác. Đồng thời, làm tốt công tác phối hợp, kết hợp giữa phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh; thực hiện tốt công tác huấn luyện, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; cán bộ, chiến sĩ phải vững vàng về chính trị, tư tưởng đạo đức.

Thủ trưởng Quân khu 7 cùng các đại biểu tham dự hội nghị

Đồng chí yêu cầu các địa phương rà soát các quỹ đất công, đề xuất bố trí trụ sở Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, đặc khu hợp lý, tránh lãng phí. Bên cạnh đó, rà soát, tuyển dụng lực lượng không chuyên trách tại địa phương hiệu quả, nhằm thu hút đội ngũ có trình độ cao, am hiểu khoa học công nghệ vào phục vụ trong hệ thống chính trị và lực lượng vũ trang.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tại hội nghị

6 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh TPHCM đã chủ động tham mưu Thành ủy, UBND TPHCM lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và biên phòng địa phương; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình, có phương án xử lý linh hoạt, đúng pháp luật các tình huống, không để bị động bất ngờ. Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM báo cáo dự thảo Nghị quyết của Đảng ủy Quân sự thành phố về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm Nổi bật, lực lượng vũ trang TPHCM duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; hoàn thành công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ. Công tác huấn luyện, giáo dục quốc phòng - an ninh được triển khai đúng kế hoạch; các đơn vị tổ chức huấn luyện, kiểm tra đạt yêu cầu, bảo đảm an toàn. Trong công tác xây dựng Đảng bộ, Đảng ủy Quân sự TPHCM tập trung lãnh đạo thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ quốc phòng; củng cố tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng. Công tác kiểm tra, giám sát, quản lý cán bộ, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật được tăng cường...

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