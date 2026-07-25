Lãnh đạo TPHCM thăm các đơn vị lực lượng vũ trang ở Côn Đảo

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, lãnh đạo TPHCM đã đến thăm, tặng quà các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân và làm nhiệm vụ tại đặc khu Côn Đảo.

Chiều 25-7, tại đặc khu Côn Đảo, đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, làm Trưởng đoàn, đến thăm gia đình chính sách, các đơn vị lực lượng vũ trang; thực hiện “Vườn cây Đại đoàn kết” và tham gia các hoạt động tri ân tại đặc khu Côn Đảo.

Tham gia đoàn có các đồng chí: Chuẩn Đô đốc Lê Bá Quân, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân; Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng đoàn công tác đến thăm, tặng quà ông Nguyễn Đình Bá. Ảnh: HỮU TÂN

Đoàn đến thăm ông Nguyễn Đình Bá (thương binh 1/4). Trong không khí thân tình, đồng chí Nguyễn Phước Lộc ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của gia đình.

Đồng chí bày tỏ lòng biết ơn, tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng vì độc lập, tự do của Tổ quốc và cuộc sống bình yên hôm nay. Đồng chí gửi lời chúc ông Nguyễn Đình Bá luôn sống vui, sống khỏe, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho gia đình, con cháu, tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng các đồng chí trong đoàn trao quà đến các lực lượng vũ trang đang đóng quân, thực hiện nhiệm vụ tại đặc khu Côn Đảo. Ảnh: HỮU TÂN

Tiếp đó, đoàn đến thăm, tặng quà, động viên các đơn vị lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ tại đặc khu Côn Đảo, gồm: Ban Chỉ huy Quân sự đặc khu Côn Đảo; Đồn Biên phòng Côn Đảo; Trạm Ra đa 590 (Trung đoàn 251, Vùng 2 Hải quân); Trạm Ra đa 32 (Trung đoàn 294, Sư đoàn 367, Quân chủng Phòng không - Không quân).

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Nguyễn Phước Lộc ghi nhận những nỗ lực, sự hy sinh thầm lặng của các lực lượng vũ trang. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, các đồng chí vẫn luôn vững vàng tay súng, giữ vững chủ quyền biển, đảo, vùng trời thiêng liêng của Tổ quốc.

Đồng chí gửi lời chúc các cán bộ, chiến sĩ luôn dồi dào sức khỏe, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ gắn bó quân - dân, tiếp tục phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh, quốc phòng và bình yên cho đất nước.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng các thành viên trong đoàn công tác đã trao tặng các phần quà đến các đơn vị lực lượng vũ trang đang đóng quân và làm nhiệm vụ tại đặc khu Côn Đảo.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng đoàn công tác khánh thành công trình “Vườn cây Đại đoàn kết” tại Trạm Ra đa 590. Ảnh: HỮU TÂN

Dịp này, tại Trạm Ra đa 590, đoàn đại biểu TPHCM cùng cán bộ, chiến sĩ trồng và chăm sóc cây xanh, thực hiện công trình “Vườn cây Đại đoàn kết”. Hoạt động góp phần cải thiện cảnh quan, môi trường sinh thái, tạo thêm không gian xanh tại đơn vị. Đồng thời thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự đồng hành của Đảng bộ, chính quyền, MTTQ Việt Nam TPHCM và các tầng lớp nhân dân TPHCM đối với cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu.

* Chiều cùng ngày, đoàn đại biểu TPHCM do đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn thăm, tặng quà các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân và làm nhiệm vụ tại đặc khu Côn Đảo.

Đoàn đến thăm Công an đặc khu Côn Đảo; Tổ địa bàn Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM; Đội Cảnh sát giao thông số 2; Phân trại tạm giam Côn Đảo; Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 29; Đồn An ninh hàng không thuộc Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an TPHCM; Tổ Cảnh sát cơ động thuộc Phòng Cảnh sát cơ động Công an TPHCM.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết và các thành viên trong đoàn thăm, tặng quà các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân và làm nhiệm vụ tại đặc khu Côn Đảo. Ảnh: CTV

Sau khi nghe đại diện Công an đặc khu Côn Đảo báo cáo tóm tắt về công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ giữa các lực lượng thuộc Công an TPHCM, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích mà lực lượng Công an TPHCM đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm an toàn cho người dân, du khách và hỗ trợ ngư dân yên tâm bám biển, phát triển kinh tế.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM bày tỏ tin tưởng, lực lượng Công an TPHCM sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đặc khu Côn Đảo ngày càng phát triển bền vững.

VĂN MINH