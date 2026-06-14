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Gia Lai: Đột kích sới gà, bắt giữ 31 đối tượng

SGGPO

Ngày 14-6, theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Gia Lai, Phòng CSHS đã chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan đột kích một trường gà tại xã Ia Ko, bắt quả tang 31 đối tượng đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền.

HỮU PHÚC

Từ khóa

đột kích đá gà sới bạc sới gà đánh bạc

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