Thí sinh tham gia hội thi tìm hiểu pháp luật năm 2026 do SAWACO tổ chức

Hội thi là hoạt động trong chuỗi chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2026 của SAWACO, nhằm nâng cao nhận thức pháp lý cho cán bộ, nhân viên, người lao động; đồng thời gắn với yêu cầu đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong công tác quản lý, vận hành, phục vụ khách hàng ngành nước thành phố.

Hội thi thu hút hơn 110 thí sinh tham gia

Hội thi thu hút hơn 110 thí sinh đến từ các phòng, ban thuộc khối tham mưu, đơn vị trực thuộc và các công ty cổ phần cấp nước. Thí sinh làm bài thi viết tập trung trong 60 phút, với 20 câu hỏi trắc nghiệm và 5 câu hỏi tự luận dạng đúng/sai kết hợp giải thích cơ sở pháp lý.

Nội dung thi tập trung vào hai nhóm kiến thức chính, gồm: các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành hoặc có hiệu lực trong giai đoạn 2025-2026 và các quy định, quy chế nội bộ của SAWACO được ban hành từ tháng 6 đến tháng 9-2026. Ngoài ra, nhiều nội dung thi liên quan trực tiếp đến chuyển đổi số trong lĩnh vực cấp nước như: bảo vệ, xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng; quản lý, sử dụng đồng hồ nước thông minh có chức năng đọc số từ xa; giải quyết hồ sơ dịch vụ khách hàng trực tuyến và quản lý dữ liệu trên hệ thống thanh toán lõi Core Billing System.

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