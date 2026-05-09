Lạc vào “thủ phủ” nấm tràm xứ Huế

Sau những trận mưa dông đầu Hè, người dân ở xã Bình Điền, TP Huế tất bật vào rừng tràm tìm nấm. Dưới những gốc cây hay lớp lá mục ẩm ướt, từng tai nấm căng tròn, béo núc ních với màu nâu tím đặc trưng mọc lên san sát.