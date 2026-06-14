Nam bộ ngày nắng, chiều và tối có nơi mưa to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, ngày 14-6, nắng nóng vẫn xuất hiện tại nhiều khu vực ở Bắc bộ và Trung bộ. Tuy nhiên, từ chiều tối và đêm nay, Bắc bộ bắt đầu có một đợt mưa mới. Nam bộ và Tây Nguyên tiếp tục mưa dông.