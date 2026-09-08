Em trai hiến gan cứu anh bị ung thư

Sau 2 năm chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyên môn và quy trình kỹ thuật, Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM) đã thực hiện thành công kỹ thuật ghép gan từ người cho sống. Người hiến và người nhận là anh em ruột.

Ngày 8-9, Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM) cho biết, ca ghép gan đầu tiên tại cơ sở này được thực hiện với sự hỗ trợ của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội).

Quá trình thực hiện ca ghép gan đầu tiên tại Bệnh viện Thống Nhất.

Người nhận gan là anh N.N.T. (50 tuổi). Bệnh nhân bị ung thư gan trên nền xơ gan do viêm gan virus B và C, đái tháo đường type 2, biến chứng nặng như cổ trướng, xuất huyết tiêu hoá do vỡ giãn tĩnh mạch thực quản.

Khối ung thư biểu mô tế bào gan kích thước 33mm x 50mm, xâm lấn 1 phần tĩnh mạch gan, huyết khối nhánh trái tĩnh mạch cửa. Lúc này, bệnh nhân có chỉ định ghép gan.

Em trai bệnh nhân, 29 tuổi, đã tự nguyện hiến một phần gan để cứu anh ruột. Các xét nghiệm, đánh giá chuyên môn cho thấy người em đủ điều kiện hiến gan.

Hội đồng chuyên môn và các bộ phận liên quan tiến hành thẩm định điều kiện y khoa, pháp lý và đạo đức trước khi quyết định thực hiện ca ghép.

Ca phẫu thuật lấy và ghép gan được thực hiện vào ngày 22-8.

Ngày 22-8, ca phẫu thuật kéo dài 8 giờ với sự tham gia của chuyên gia Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cùng ê-kíp Bệnh viện Thống Nhất. Mảnh gan ghép được tái tưới máu tốt. Các chỉ số bước đầu đáp ứng yêu cầu chuyên môn.

Đến nay, bệnh nhân có sinh hiệu ổn định, chức năng gan ghép tốt, các chỉ số huyết học và sinh hóa cải thiện rõ, đang tiến dần về ngưỡng bình thường... Bác sĩ tiếp tục theo dõi sát chức năng mảnh ghép, nguy cơ biến chứng và quá trình phục hồi của bệnh nhân.

Trước đó, người em đã được xuất viện trong tình trạng ổn định.

Ca phẫu thuật kéo dài 8 giờ mang lại sự sống cho bệnh nhân.

Bệnh viện Thống Nhất cho biết, ca ghép gan từ người cho sống thành công là kết quả của quá trình chuẩn bị lâu dài, từ xây dựng quy trình chuyên môn, đào tạo nhân lực, hoàn thiện cơ sở vật chất đến phối hợp đa chuyên khoa.

Trước đó, vào tháng 8-2024, Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã ký kết hợp đồng nguyên tắc về chuyển giao kỹ thuật ghép gan.

GIAO LINH