Phát hiện ung thư sau 3 năm uống thuốc truyền miệng chữa bệnh

Mặc dù đi tiểu ra máu nhiều năm nhưng người bệnh chỉ uống thuốc theo lời hàng xóm truyền miệng. Đến khi cấp cứu, bệnh nhân mới biết bị ung thư bàng quang.

Ngày 30-6, Bệnh viện An Bình (TPHCM) cho biết vừa tiếp nhận một bệnh nhân ung thư bàng quang giai đoạn muộn.

Bệnh nhân là nam giới 65 tuổi, nhập viện trong tình trạng tiểu máu khoảng 3 năm.

Ê-kíp phẫu thuật tiến hành cắt bàng quang tận gốc kết hợp cắt tuyến tiền liệt.

Ban đầu, ông cho rằng cơ thể bị nóng trong người hoặc có sỏi đường tiểu. Người bệnh hỏi hàng xóm và ra chợ mua nhiều loại thuốc (dạng thuốc không rõ nguồn gốc, bài thuốc truyền miệng) để cầm máu, thanh nhiệt.

Tình trạng tiểu máu giảm từng đợt rồi tái phát kéo dài. Đến khi mệt mỏi nhiều, tiểu khó và phải nhập viện cấp cứu, người bệnh mới được thăm khám đầy đủ.

Tại Bệnh viện An Bình, kết quả chụp cắt lớp vi tính và nội soi bàng quang cho thấy bệnh nhân bị ung thư bàng quang giai đoạn tiến triển.

Khối u xâm lấn ra ngoài bàng quang, lan vào tuyến tiền liệt, chèn ép lỗ niệu quản bên trái gây ứ nước và làm suy giảm chức năng thận. Theo bác sĩ, bệnh đã tiến triển nặng, việc điều trị khá phức tạp.

Sau khi hội chẩn đa chuyên khoa, ê-kip phẫu thuật tiến hành cắt bàng quang tận gốc kết hợp cắt tuyến tiền liệt, chuyển lưu nước tiểu. Ca phẫu thuật giúp loại bỏ toàn bộ tổn thương ung thư và bảo tồn chức năng thận còn lại.

Hiện tại, người bệnh đang được theo dõi sát và tiếp tục điều trị theo phác đồ ung thư.

Theo ThS-BS-CK1 Trần Quốc Phong, Trưởng đơn vị Tiết niệu, Bệnh viện An Bình, tiểu máu là một trong những dấu hiệu quan trọng nhất của các bệnh lý đường tiết niệu.

Nguyên nhân có thể xuất phát từ viêm nhiễm, sỏi hoặc các bệnh lý lành tính khác nhưng cũng thường gặp ở ung thư bàng quang và ung thư đường tiết niệu trên.

"Thay vì đến bệnh viện thăm khám, một số người tự mua thuốc cầm máu, uống thuốc Bắc, thuốc Nam hoặc các sản phẩm quảng cáo trên mạng. Khi triệu chứng giảm tạm thời khiến người bệnh lầm tưởng đã khỏi, trong khi khối u vẫn tiếp tục phát triển bên trong", BS Phong lo ngại.

Do đó, BS khuyến cáo, người dân tuyệt đối không nên tự ý điều trị khi chưa xác định được nguyên nhân gây bệnh. Khi có triệu chứng tiểu máu, tiểu buốt kéo dài, tiểu khó hoặc đau vùng hạ vị, cần được bác sĩ chuyên khoa tiết niệu thăm khám.

Ung thư bàng quang giai đoạn sớm có thể được điều trị bằng nội soi cắt u qua niệu đạo kết hợp theo dõi định kỳ, giúp bảo tồn bàng quang và duy trì chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, khi khối u đã xâm lấn vào lớp cơ hoặc lan sang các cơ quan lân cận, người bệnh thường phải trải qua các cuộc phẫu thuật lớn như cắt bàng quang tận gốc, kèm theo hóa trị hoặc các phương pháp điều trị bổ sung khác.

GIAO LINH