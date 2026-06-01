Hỗ trợ nâng cao năng lực y tế cơ sở

Ngày 1-6, Sở Y tế TPHCM khởi động chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực cho các trung tâm y tế khu vực trên địa bàn thành phố, trong đó có Trung tâm y tế khu vực Hồ Tràm.

Các bác sĩ, điều dưỡng từ những bệnh viện đầu ngành của thành phố nhận nhiệm vụ luân phiên tại Trung tâm y tế khu vực Hồ Tràm

Theo PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, điểm đến đầu tiên của chương trình là Trung tâm y tế khu vực Hồ Tràm – địa bàn có tốc độ phát triển nhanh về du lịch, dịch vụ và dân cư, kéo theo nhu cầu ngày càng cao về chăm sóc sức khỏe cho người dân và du khách.

Trước đó, ngành y tế TPHCM đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật cho các cơ sở y tế tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu như Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, Bệnh viện Y học cổ truyền và đặc biệt là Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo. Từ những kết quả đạt được, Sở Y tế tiếp tục mở rộng mô hình hỗ trợ đến các trung tâm y tế khu vực, trong đó Hồ Tràm được xác định là địa bàn ưu tiên trong giai đoạn đầu.

Sau khi khảo sát thực tế về cơ sở vật chất, nhân lực và nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân địa phương, Sở Y tế TPHCM đã giao 4 bệnh viện đầu ngành trực tiếp hỗ trợ phát triển chuyên môn cho Trung tâm Y tế khu vực Hồ Tràm.

Cụ thể, Bệnh viện Nhi Đồng 1 hỗ trợ phát triển chuyên khoa Nhi; Bệnh viện An Bình hỗ trợ lĩnh vực Cấp cứu, Hồi sức và Nội khoa; Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức hỗ trợ phát triển chuyên ngành Cấp cứu chấn thương, Ngoại khoa và Chấn thương chỉnh hình; Bệnh viện Mắt Bà Rịa hỗ trợ chuyên khoa Mắt.

Bên cạnh việc chuyển giao kỹ thuật, đào tạo và hỗ trợ hội chẩn từ xa, Sở Y tế TPHCM lựa chọn triển khai mô hình luân phiên nhân viên y tế tương tự như mô hình đang được áp dụng hiệu quả tại đặc khu Côn Đảo.

"Các bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên từ các bệnh viện tuyến trên sẽ luân phiên đến làm việc trực tiếp tại Trung tâm y tế khu vực Hồ Tràm trong từng giai đoạn, mỗi đợt luân phiên kéo dài 1 tháng, các bác sĩ luân phiên vừa tham gia khám chữa bệnh, vừa "cầm tay chỉ việc", đào tạo tại chỗ cho đội ngũ y tế địa phương. 10 bác sĩ, điều dưỡng của các bệnh viện đã chính thức nhận nhiệm vụ luân phiên công tác tại Trung tâm y tế khu vực Hồ Tràm", PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng thông tin.

Theo PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, giải pháp này được lựa chọn trong bối cảnh Trung tâm y tế khu vực Hồ Tràm hiện còn thiếu hụt nhân lực ở một số chuyên khoa, trong khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân và du khách ngày càng tăng. Việc tăng cường nhân lực luân phiên không chỉ giúp nâng cao năng lực chuyên môn trước mắt mà còn góp phần xây dựng đội ngũ y tế tại chỗ có đủ khả năng đảm nhận các kỹ thuật chuyên môn trong tương lai.

Mục tiêu của chương trình không đơn thuần là hỗ trợ một cơ sở y tế riêng lẻ mà hướng đến xây dựng mạng lưới chăm sóc sức khỏe đồng đều trên toàn địa bàn thành phố sau hợp nhất. Người dân tại các khu vực xa trung tâm cần được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương, giảm nhu cầu chuyển tuyến không cần thiết và giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến cuối.

THÀNH SƠN