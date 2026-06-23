Mắc ung thư giai đoạn muộn do chủ quan các cảnh báo ở đường tiêu hóa

Ngày 23-6, Bệnh viện Đa khoa Việt Mỹ (TPHCM) cho biết, thời gian qua ghi nhận nhiều trường hợp bệnh lý tiêu hóa nguy hiểm thông qua nội soi, trong đó không ít trường hợp phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn muộn.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Việt Mỹ nội soi cho người bệnh

Điển hình là trường hợp người bệnh M.H.T. (72 tuổi, ngụ Đắk Lắk) nhập viện trong tình trạng ăn uống kém kéo dài khoảng nửa tháng. Kết quả nội soi tiêu hóa kết hợp các thăm dò cận lâm sàng, các bác sĩ phát hiện ông T. có khối u sùi đại tràng đã di căn phúc mạc, cột sống và hạch ổ bụng.

Ông T. cho biết, trước đó vẫn sinh hoạt gần như bình thường, không xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo rõ rệt. Tình trạng ăn uống kém chỉ mới xuất hiện trong thời gian ngắn nên gia đình cho rằng có thể liên quan đến tuổi tác hoặc thay đổi thời tiết, vì vậy chưa nghĩ đến khả năng mắc bệnh lý nghiêm trọng.

Theo BS-CK2 Nguyễn Thị Dững, Trưởng khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Việt Mỹ, ở giai đoạn đầu, ca bệnh lý ác tính đại trực tràng có thể biểu hiện khá mơ hồ như rối loạn tiêu hóa, rối loạn thói quen đi tiêu, đầy bụng hoặc ăn uống kém nên người bệnh dễ bỏ qua. Khi phát hiện, bệnh có thể đã tiến triển đến giai đoạn nặng, thậm chí là phát triển thành khối u ác tính.

BS-CK2 Nguyễn Thị Dững tư vấn và thăm khám cho người bệnh có dấu hiệu rối loạn tiêu hóa kéo dài.

Nhiều bệnh lý đường tiêu hóa có thể khởi phát từ những tổn thương ở niêm mạc trong thời gian dài. Polyp tiêu hóa nói chung hay polyp đại trực tràng nói riêng là một trong những tổn thương thường gặp và có thể tiến triển thành ung thư nếu không được phát hiện, theo dõi và xử lý kịp thời.

Điều đáng lo ngại là nhiều polyp đường tiêu hóa hay đại trực tràng có thể tồn tại trong thời gian dài mà gần như không gây biểu hiện rõ rệt. Người bệnh vẫn sinh hoạt bình thường hoặc chỉ xuất hiện các triệu chứng thoáng qua như rối loạn tiêu hóa, táo bón, đầy bụng nên dễ bỏ qua.

Ở giai đoạn đầu, các tổn thương thường chỉ khu trú ở lớp niêm mạc và gần như không gây triệu chứng rõ ràng, khiến người bệnh khó nhận biết nếu không thực hiện tầm soát định kỳ. “Nhiều trường hợp polyp được phát hiện tình cờ thông qua nội soi khi người bệnh chưa có biểu hiện lâm sàng đáng chú ý. Một số polyp, đặc biệt polyp tuyến kích thước lớn hoặc có loạn sản, được xem là tổn thương tiền ung thư cần được theo dõi, xử lý sớm để hạn chế nguy cơ tiến triển ác tính.” BS-CK1 Võ Văn Hải, bác sĩ Nội soi tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Việt Mỹ nhận định.

BS-CK2 Nguyễn Thị Dững cho biết ung thư đại trực tràng là một trong những bệnh lý có thể kiểm soát và điều trị hiệu quả nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm. Tùy theo mức độ tổn thương và giai đoạn bệnh, người bệnh có thể được chỉ định các phương pháp phù hợp như phẫu thuật, hóa trị, xạ trị hoặc điều trị phối hợp. Tuy nhiên trên thực tế, nhiều trường hợp chỉ đến bệnh viện khi bệnh đã vào giai đoạn muộn hoặc biến chứng, khiến việc điều trị trở nên phức tạp hơn. "Những người từ 40 - 45 tuổi trở lên, người có tiền sử polyp đại trực tràng, rối loạn tiêu hóa kéo dài hoặc gia đình có người mắc bệnh lý ác tính ở ống tiêu hóa nên chủ động nội soi tầm soát định kỳ để phát hiện sớm bất thường và tăng cơ hội can thiệp kịp thời", BS-CK2 Nguyễn Thị Dững khuyến cáo.

THÀNH AN