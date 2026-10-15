Năng lực cốt lõi quyết định sức bật tăng trưởng của doanh nghiệp

Trong bối cảnh công nghệ thay đổi nhanh, thị trường liên tục biến động và cơ hội mở rộng ngày càng lớn, thách thức của doanh nghiệp không chỉ là tìm kiếm động lực tăng trưởng, mà còn xây dựng năng lực quản trị và thực thi để biến tham vọng thành kết quả.

Lãnh đạo các doanh nghiệp tham gia buổi tọa đàm trong khuôn khổ Diễn đàn. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Ngày 15-10 tại TPHCM, Diễn đàn NEXT Forum 2026 do Công ty TNHH Newing tổ chức quy tụ hơn 1.000 lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam và ASEAN. Với chủ đề “Tăng tốc giữa biến động: khát vọng và thực lực”, diễn đàn tập trung thảo luận về những năng lực cốt lõi giúp doanh nghiệp nắm bắt cơ hội, thích ứng với thay đổi và duy trì tăng trưởng dài hạn.

Ông Jorgen Vig Knudstorp, nguyên Chủ tịch Điều hành và Tổng Giám đốc Tập đoàn LEGO,

﻿ chia sẻ tại diễn đàn

Ông Jorgen Vig Knudstorp, nguyên Chủ tịch Điều hành và Tổng Giám đốc Tập đoàn LEGO, đã chia sẻ những bài học từ hành trình đưa LEGO đi qua quá trình xoay chuyển tình thế (turnaround) đến sự chuyển đổi doanh nghiệp toàn diện (transformation).

Ông Jorgen Vig Knudstorp nhấn mạnh, xoay chuyển tình thế là bài toán sống còn để bảo vệ dòng tiền, khôi phục năng suất và tạo lại dư địa để tăng trưởng. Trong khi đó, chuyển đổi doanh nghiệp toàn diện hướng đến xây dựng năng lực thích ứng lâu dài, giúp doanh nghiệp không quay lại những vấn đề từng dẫn đến khủng hoảng.

Một yếu tố then chốt là cam kết của lãnh đạo và khả năng đưa chiến lược vào thực tiễn trên toàn tổ chức. Quyết định ở cấp điều hành chỉ tạo ra giá trị khi đội ngũ trực tiếp thực hiện có đủ thẩm quyền, động lực và điều kiện để chuyển định hướng thành công việc hằng ngày. Đây cũng là khác biệt giữa doanh nghiệp chỉ đề ra chiến lược mới và doanh nghiệp thực sự hình thành năng lực vận hành mới.

Ở góc độ công nghệ, ông Dongye Yang, Giám đốc Chương trình “10x1000 Tech for Inclusion”, đặt ra vấn đề về khả năng thích ứng của tổ chức trước tốc độ phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI).

Tuy nhiên, hiệu quả không chỉ phụ thuộc vào công nghệ mà còn ở khả năng điều chỉnh cơ cấu tổ chức, phân định quyền hạn, nâng cao năng lực nhân sự và cải thiện phối hợp giữa các bộ phận. Vì vậy, câu hỏi không đơn thuần là doanh nghiệp đã ứng dụng AI hay chưa, mà là mô hình quản trị có đủ khả năng chuyển hóa công nghệ thành hiệu quả hoạt động và lợi thế cạnh tranh hay không.

Tại phiên tọa đàm, 4 lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam gồm ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc U&I Investment Corporation; bà Đặng Huỳnh Ức My, Chủ tịch HĐQT AgriS và Betrimex; ông Nguyễn Bá Diệp, đồng sáng lập kiêm Phó Chủ tịch Cấp cao MoMo và ông Seow Vei Ken, Giám đốc Y khoa Sunway Healthcare Group, cùng chia sẻ góc nhìn từ các lĩnh vực đầu tư, nông nghiệp, công nghệ tài chính và y tế.

Thông điệp xuyên suốt của diễn đàn là khả năng thích ứng giúp doanh nghiệp vượt qua biến động, nhưng tăng trưởng dài hạn đòi hỏi nhiều hơn. Do đó, lãnh đạo cần xác định rõ những giá trị và nguyên tắc cốt lõi cần giữ vững, những phương thức cần đổi mới, đồng thời chuẩn bị đủ nguồn lực tài chính, con người và năng lực thực thi để biến định hướng thành kết quả thực chất.

NHUNG NGUYỄN