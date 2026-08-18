Sức sống cơ sở

Ngư dân Long Hải trúng mùa cá trích

SGGPO

Những ngày gần đây, ngư dân xã Long Hải (TPHCM) liên tục trúng mùa cá trích. Những chiếc thuyền thúng đánh bắt ven bờ cập bến với những mẻ lưới đầy cá, mang lại nguồn thu đáng kể cho ngư dân.

Việc tiêu thụ ngay sau khi cập bờ giúp cá giữ được độ tươi và thuận lợi cho việc vận chuyển đến các điểm tiêu thụ. Ảnh: THÀNH HUY
Việc tiêu thụ ngay sau khi cập bờ giúp cá giữ được độ tươi và thuận lợi cho việc vận chuyển đến các điểm tiêu thụ. Ảnh: THÀNH HUY

Từ 2-3 giờ sáng, các tàu ghe bắt đầu rời bờ, di chuyển ra biển xa từ 6-9km để thả lưới cho đến 9-12 giờ trưa thì lần lượt trở về. Cá được nhanh chóng kéo lên bãi, phân loại và chuyển cho thương lái.

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Những tấm lưới cá trích đóng đầy cá. Ảnh: THÀNH HUY

Theo ngư dân địa phương, sản lượng trong ngày của mỗi ghe nếu trúng luồng có khi lên cả tấn cá. Giá bán hiện từ 22.000-40.000 đồng/kg, tùy kích cỡ và chất lượng cá. Mỗi ghe khoảng 5-7 lao động, thu nhập mỗi người sau một chuyến biển dao động 300.000 đồng đến 3 triệu đồng, tùy sản lượng và giá bán.

Ngư dân Nguyễn Anh Tuấn (ngụ ấp Hải Điền) cho biết, những ngày biển êm, gặp đúng luồng cá, sản lượng đánh bắt khá cao. Cá sau khi đưa lên bờ được bán ngay cho thương lái, giúp ngư dân nhanh chóng có thu nhập sau chuyến biển.

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Thương lái thu mua tận bãi biển. Ảnh: THÀNH HUY

Còn ngư dân Võ Công Danh (ngụ ấp Hải Bình) chia sẻ, nghề lưới cá trích phụ thuộc nhiều vào thời tiết và luồng cá. Có chuyến sản lượng thấp, nhưng khi gặp luồng cá lớn, thu nhập của lao động tăng đáng kể.

Ông Nguyễn Văn Phước, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Long Hải cho biết, địa phương đang vào mùa lưới cá trích. Những chuyến biển trở về đầy cá mang lại niềm vui cho ngư dân, giúp bà con có thêm thu nhập, trang trải cuộc sống và tiếp thêm động lực để tiếp tục bám biển.

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THÀNH HUY

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