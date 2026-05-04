Ngư dân xã Long Hải trúng mùa cá trích

Những ngày đầu tháng 5, ngư dân ấp Hải Hà 1, xã Long Hải (TPHCM) liên tiếp trúng đậm mùa cá trích khi xuất hiện dày đặc ven bờ, sản lượng khai thác tăng cao, mang lại nguồn thu nhập ổn định.

Ngư dân trúng cá trích.

Theo ghi nhận, chỉ sau một ngày ra khơi, mỗi tàu có thể đánh bắt từ 50 đến 100 giỏ cá, tương đương khoảng 2,5 đến 5 tấn. Với giá bán dao động từ 18.000–20.000 đồng/kg. Nhờ vậy, thu nhập của mỗi lao động trong một chuyến biển khoảng 1,5–2 triệu đồng/người (bình quân có từ 6–7 người/tàu).

Ông Lê Trần Minh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Long Hải cho biết: "Riêng ngày 3-5, tổng sản lượng đánh bắt toàn xã khoảng 140 tấn, tàu nhiều nhất được hơn 5 tấn thu nhập hơn 4 triệu đồng/người đi bạn. Hôm nay lượng cá giảm nhưng vẫn có thu nhập từ 500.000 đến 2.000.000 đồng/người".

Theo chính quyền địa phương, kết quả trên là nhờ ngư dân duy trì bám biển, chủ động chia sẻ kinh nghiệm đánh bắt, đồng thời tận dụng tốt điều kiện thời tiết thuận lợi.

Dù trúng mùa cá nhưng địa phương cũng tiếp tục khuyến cáo ngư dân khai thác hiệu quả gắn với đảm bảo an toàn trên biển, tuân thủ các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định (IUU), đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản.

Một số hình ảnh ngư dân trúng cá trích:

THÀNH HUY