Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng khu dân cư văn minh, nghĩa tình

Hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2026), ngày 14-11, xã Bàu Lâm và xã Xuân Sơn (TPHCM) tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam và ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Tại ấp Bàu Hàm, xã Bàu Lâm, đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách TPHCM đến dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân địa phương.

Đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc tặng quà cho các gia đình khó khăn. Ảnh: THÀNH HUY

Sau sắp xếp địa bàn dân cư, ấp Bàu Hàm hiện có 485 hộ với hơn 2.100 nhân khẩu, trong đó có 130 hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Với sản xuất nông nghiệp là chủ đạo, người dân đã hỗ trợ nhau chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình; đồng thời chung sức chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp. Năm 2026, ấp có 480 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, chiếm gần 99%.

Bà con đồng bào Chơ Ro (xã Bàu Lâm) biểu diễn cồng chiêng. Ảnh: QUANG VŨ

Phát huy kết quả đạt được, cấp ủy, Ban điều hành ấp và chính quyền xã Bàu Lâm xác định tiếp tục xây dựng khu dân cư “Đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc” trong năm 2027. Trọng tâm là nâng cao thu nhập bền vững, chăm lo các đối tượng yếu thế, hộ có hoàn cảnh khó khăn, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả các phong trào thi đua ở cơ sở.

* Cùng ngày, tại ấp Sơn Tân, xã Xuân Sơn đã diễn ra nhiều hoạt động hướng đến kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 với chủ đề “Giữ gìn bản sắc – Gắn kết nghĩa tình”. Tham dự có đại diện Ban Công tác phụ nữ TPHCM cùng lãnh đạo địa phương và đông đảo nhân dân.

Đại biểu tham quan, tìm hiểu các sản phẩm nông sản địa phương trên địa bàn xã Xuân Sơn. Ảnh: QUANG VŨ

Ấp Sơn Tân hiện có 561 hộ với 2.642 nhân khẩu. Năm 2026, đời sống vật chất, tinh thần của người dân tiếp tục được quan tâm nâng cao; tinh thần đoàn kết, tương trợ trong cộng đồng được phát huy.

Trên địa bàn hiện không còn hộ nghèo. Công tác khuyến học, khuyến tài được chú trọng, 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường; tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa đạt 98%. Nhiều năm qua, địa phương quan tâm bảo tồn bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Chơ Ro tại buôn làng Cho Ro.

Xã Xuân Sơn trao quà cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn ấp Sơn Tân. Ảnh: Q.V

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Xuân Sơn trao quyết định công nhận khu dân cư “Đoàn kết – Nghĩa tình – Tự quản – An toàn” năm 2026 cho ấp Sơn Tân; biểu dương các tập thể, cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu và trao quà đại đoàn kết cho các gia đình khó khăn.

THÀNH HUY – QUANG VŨ