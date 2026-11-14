Người dân phường Tân Phước trải nghiệm tiện ích số tại Ngày hội Chuyển đổi số

Sáng 14-11, tại Trường Tiểu học và THCS Tân Phước, UBND phường Tân Phước (TPHCM) tổ chức Ngày hội Chuyển đổi số năm 2026. Với chủ đề “Văn hóa lan tỏa - Số hóa tương lai”, ngày hội thu hút gần 1.000 học sinh và người dân tham gia.

Học sinh trải nghiệm mô hình STEM của VNPT, trực tiếp chạm, thử nghiệm và tạo ra sản phẩm thực tế

Tại ngày hội, các em học sinh và người dân được hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng VNeID, VssID, sổ sức khỏe điện tử; thực hành thanh toán không dùng tiền mặt, kê khai thuế điện tử và ứng dụng công nghệ trong kinh doanh.

Các hoạt động được thiết kế bám sát nhu cầu thực tế, giúp người tham gia tiếp cận và làm quen với công nghệ ngay tại chỗ.

Đặc biệt, khu vực kỹ năng số tập trung hướng dẫn người dân cách bảo vệ tài khoản, mật khẩu và mã OTP; nhận diện tin giả, đường link độc hại, cuộc gọi giả danh cùng các thủ đoạn lừa đảo sử dụng hình ảnh và giọng nói giả.

Tại khu vực AI, người dân được tìm hiểu cách ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong học tập, công việc, soạn thảo và thiết kế; đồng thời thực hành đặt câu lệnh và kiểm chứng thông tin do AI tạo ra. Học sinh có cơ hội trải nghiệm học liệu số, STEM, Robotics và tìm hiểu cách sử dụng internet an toàn.

Lãnh đạo phường Tân Phước thực hiện nghi thức khai mạc ngày hội

Trong khuôn khổ chương trình diễn ra talkshow "Cuộc sống số" trao đổi về cách bắt đầu sử dụng AI, kiểm chứng kết quả và bảo vệ dữ liệu cá nhân khi dùng các công cụ AI công cộng.

Chuyên đề "Phụ nữ bình đẳng từ gia đình - An toàn trong trường học - Tôn trọng trên không gian mạng" cũng được tổ chức, góp phần nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và ứng xử văn minh trên môi trường số.

Thông qua ngày hội, phường Tân Phước hướng tới đưa kỹ năng số đến gần hơn với cộng đồng, để công nghệ phục vụ thiết thực cho đời sống. Tại ngày hội, lãnh đạo phường cũng yêu cầu các bộ phận chuyên môn, tổ công nghệ số cộng đồng tiếp tục "đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người" nhằm trang bị kiến thức số cho người dân.

TRÚC GIANG