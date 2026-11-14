Sức sống cơ sở

Ngày hội Chuyển đổi số và Giáo dục STEM tại phường Phước Long

SGGPO

Ngày 14-11, tại trường THCS Đặng Tấn Tài, UBND phường Phước Long (TPHCM) tổ chức Ngày hội Chuyển đổi số và Giáo dục STEM với chủ đề: “Kiến tạo tương lai công dân số”.

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Đông đảo giáo viên, học sinh đến từ các trường học trên địa bàn phường Phước Long tham gia ngày hội. Ảnh: HỒ SƠN

Tại ngày hội, các trường học và đơn vị liên kết đã mang đến những gian hàng trưng bày, nghiên cứu độc đáo, từ mô hình Robotics, trí tuệ nhân tạo (AI), thí nghiệm khoa học đến các thử thách kỹ thuật. Đây là môi trường giúp các em học sinh biến kiến thức thành trải nghiệm thực tế, nuôi dưỡng niềm đam mê khoa học công nghệ ngay từ trên ghế nhà trường.

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Các em học sinh hào hứng trải nghiệm Robotics tại ngày hội. Ảnh: HỒ SƠN

Ngày hội còn trang bị những kỹ năng số thiết thực cho học sinh thông qua các buổi thực hành làm video ngắn, thiết kế infographic, ghi âm podcast và ứng dụng AI an toàn.

Bà Nguyễn Ngọc Tuyết, Phó Chủ tịch UBND phường Phước Long, cho biết những trải nghiệm tại ngày hội sẽ là hành trang quý giá để mỗi em học sinh tự tin bước vào kỷ nguyên mới, trở thành những Công dân số bản lĩnh, sáng tạo và làm chủ tương lai.

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Bà Nguyễn Ngọc Tuyết, Phó Chủ tịch UBND phường Phước Long phát biểu tại chương trình. Ảnh: HỒ SƠN

Ngày hội cũng là một cách đưa dịch vụ số vào đời sống cộng đồng. Với sự đồng hành tích cực từ Tổ công nghệ số của 52 khu phố, người dân và học sinh được hướng dẫn tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, cài đặt và khai thác hiệu quả ứng dụng Công dân số, VNeID, SOS An ninh trật tự và thanh toán trực tuyến.

HỒ SƠN

Từ khóa

Phước Long VNeID Ngày hội Chuyển đổi số SOS An ninh trật tự Giáo dục STEM Trường THCS Đặng Tấn Tài Công dân số Kiến tạo tương lai AI Trí tuệ nhân tạo

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