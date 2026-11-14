Sức sống cơ sở

Tái hiện chợ Sài Gòn xưa trên "Con đường di sản tình báo Biệt động"

SGGPO

Ngày 14-11, hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11), UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Định (TPHCM) phối hợp với Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định tổ chức không gian giao lưu văn hóa chủ đề "Giữ gìn bản sắc - Gắn kết nghĩa tình" trên đường Đặng Dung (phường Tân Định).

Tham dự chương trình có các đồng chí: Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Phó Chủ tịch nước; Tô Thị Bích Châu, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Dương Anh Đức, Bí thư Đảng ủy các trường đại học, cao đẳng TPHCM; Lê Đức Thanh, Bí thư, Chủ tịch HĐND phường Tân Định, cùng đông đảo nhân chứng lịch sử, thân nhân các chiến sĩ Biệt động Sài Gòn, người dân và du khách.

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Các đại biểu tham dự Chương trình giao lưu văn hóa chủ đề "Giữ gìn bản sắc - Gắn kết nghĩa tình" trên đường Đặng Dung (phường Tân Định, TPHCM)

Điểm nhấn của sự kiện là không gian "Chợ xưa" tái hiện sinh động nhịp sống Sài Gòn thập niên 1960-1970 với các khu vực quầy nón lá, quầy guốc mộc, quầy hàng xưa.

Thông qua những vật dụng sinh hoạt quen thuộc, không gian này giúp công chúng khám phá nếp sống, văn hóa tiêu dùng của người dân đô thị một thời, đồng thời phát huy giá trị "Con đường di sản tình báo Biệt động - Đặng Dung".

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Bà Đặng Thị Tuyết Mai, vợ cố Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Lai tham dự sự kiện

Bên cạnh hoạt động trải nghiệm văn hóa, người tham dự còn được giao lưu trực tiếp với các nhân chứng, thân nhân lực lượng Biệt động Sài Gòn, lắng nghe những câu chuyện hồi ức về sự hy sinh, chiến công thầm lặng của các chiến sĩ năm xưa.

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Giao lưu với các nhân chứng lịch sử, thân nhân lực lượng Biệt động, góp phần lưu giữ ký ức lịch sử và phát huy giá trị "Con đường di sản tình báo Biệt động - Đặng Dung"

Chương trình còn diễn ra nhiều hoạt động phong phú như biểu diễn nghệ thuật, thể thao, thưởng lãm tranh sơn mài của họa sĩ Việt Anh, giới thiệu ẩm thực, sản phẩm OCOP và trải nghiệm tiện ích số của phường Tân Định.

Chuỗi sự kiện góp phần gắn kết cộng đồng và lan tỏa tinh thần đại đoàn kết tại địa phương.

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PHƯƠNG LOAN - DIỆU HIỀN

Từ khóa

tái hiện Con đường di sản tình báo Biệt động

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