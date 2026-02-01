Lan tỏa nghĩa tình từ Ngày hội “Xuân Đoàn viên – Tết nhân ái”

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, dự ngày hội.

Các đại biểu tham dự Ngày hội “Xuân Đoàn viên – Tết nhân ái” mừng Xuân Bính Ngọ 2026

Từ sáng sớm, Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường Phú Lợi đã nhộn nhịp khi người dân đổ về ngày một đông. Các gian hàng bốc thăm trúng thưởng, gameshow, khu vực khám sức khỏe, phát đồ ăn sáng miễn phí… thu hút đông đảo người dân tham gia.

Trao quà đến người dân có hoàn cảnh khó khăn

Trao học bổng và quà tặng cho học sinh hiếu học vượt khó

Lãnh đạo phường Phú Lợi phát suất ăn sáng miễn phí đến người dân

Chị Nguyễn Thị Mai, ngụ khu phố Phú Hòa 6, cho biết, đưa các con đến cùng tham gia ngày hội để các con được chụp ảnh, chơi các trò chơi dân gian. Bà Mai xúc động khi các con được tặng quà tết.

Anh Phan Văn Trí chở con đến ngày hội nhận quà tết

Ngồi trên chiếc xe 3 bánh, ánh mắt hướng về sân khấu, anh Phan Văn Trí, đang ở trọ tại khu phố Hiệp Thành 1, kể vợ chồng anh từ quê miền Tây đến đây lập nghiệp. Bị tật ở chân, đi lại khó khăn nên anh mở tiệm sửa chữa đồ điện tử, điện lạnh tại phòng trọ. Vợ làm nội trợ, phụ anh đưa đón 2 con đi học mỗi ngày. Vợ chồng anh cảm thấy ấm áp vì được chính quyền địa phương quan tâm.

Ban Tổ chức Ngày hội “Xuân Đoàn kết – Tết nhân ái” phường Phú Lợi đã trao hơn 650 phần quà tết, học bổng, suất hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, gia đình khó khăn và học sinh vượt khó trên địa bàn. Trong khuôn khổ ngày hội còn diễn ra nhiều hoạt động như viết thư pháp, trò chơi dân gian, bốc thăm trúng thưởng... Tổng giá trị quà tặng hơn 2,3 tỷ đồng được huy động từ nguồn Quỹ Vì người nghèo các cấp và sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hảo tâm. Dịp này, phường Phú Lợi cũng phát động triển khai mô hình “Hồ sơ nghĩa tình số” và mô hình “Khu nhà trọ 03 an - 04 tốt – 05 nghĩa tình” năm 2026.

TÂM TRANG