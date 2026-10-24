Phường Lái Thiêu ra mắt mô hình “Tuyến đường số”

Ngày 24-10, phường Lái Thiêu (TPHCM) tổ chức Ngày hội Chuyển đổi số phường Lái Thiêu năm 2026.

Tham dự ngày hội có các đồng chí: Ong Thụy Hoàng Mai, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; Đỗ Minh Đức, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, cùng đại diện các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, khu phố, Tổ công nghệ số cộng đồng và đông đảo người dân trên địa bàn.

Đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Ngày hội Chuyển đổi số năm 2026. Ảnh: DUY TRẦN

Tại ngày hội, người dân được trực tiếp hướng dẫn sử dụng chữ ký số cá nhân, thực hiện thanh toán trực tuyến, thao tác trên ứng dụng eTax Mobile, dịch vụ công trực tuyến và tài khoản định danh điện tử.



Trao giải Hội thi tìm hiểu về “Chuyển đổi số và cải cách hành chính” năm 2026. Ảnh: DUY TRẦN

Ban tổ chức trang bị cho người dân những kiến thức thiết yếu về bảo vệ thông tin cá nhân và phương pháp phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng.

Đông đảo người dân tham gia Ngày hội Chuyển đổi số năm 2026. Ảnh: DUY TRẦN

Điểm nhấn nổi bật của chương trình là lễ phát động triển khai thí điểm mô hình “Tuyến đường số” thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thanh toán không dùng tiền mặt, hỗ trợ đắc lực cho các hộ kinh doanh ứng dụng công nghệ, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, hiện đại.

Thông qua sự kiện, phường Lái Thiêu tiếp tục kêu gọi cán bộ, công chức, doanh nghiệp và người dân tích cực hưởng ứng phong trào “Bình dân học vụ số”, đưa chuyển đổi số trở thành thói quen thường nhật, thiết thực phục vụ đời sống cộng đồng

DUY TRẦN