Phường Tân Thuận chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi

Ngày 24-10, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Thuận (TPHCM) tổ chức lễ chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi năm 2026. Hơn 500 người cao tuổi tham dự và nhận quà mừng thọ.

Năm 2026, toàn phường có 789 cụ trong độ tuổi được chúc thọ, trong đó có 6 cụ trên 100 tuổi.

Bí thư Đảng ủy phường Tân Thuận Hàng Thị Thu Nga trao quà mừng thọ người cao tuổi

Tại buổi lễ, lãnh đạo phường gửi lời chúc sức khỏe, trường thọ đến các cụ; trân trọng cảm ơn những đóng góp của các thế hệ người cao tuổi trong xây dựng gia đình, phát triển địa phương và gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống.

GS-TS-BS Lê Tuyết Hoa (Bệnh viện Chợ Rẫy) trao đổi kiến thức chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, chú trọng việc chủ động theo dõi sức khỏe, phòng ngừa bệnh mạn tính, xây dựng chế độ dinh dưỡng và vận động phù hợp.

Hơn 500 người cao tuổi tham dự và nhận quà mừng thọ tại buổi lễ

Dịp này, ban tổ chức ra mắt Câu lạc bộ “Người cao tuổi giúp người cao tuổi”, tạo môi trường để người cao tuổi sinh hoạt, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ nhau trong cuộc sống.

Câu lạc bộ sẽ tổ chức sinh hoạt chuyên đề về dinh dưỡng, phòng ngừa bệnh tật, rèn luyện thể chất; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục dưỡng sinh và giao lưu phù hợp với nhu cầu hội viên.

Đồng thời, câu lạc bộ chú trọng phát huy tinh thần tương thân tương ái, chủ động tìm hiểu hoàn cảnh người cao tuổi gặp khó khăn để vận động nguồn lực hỗ trợ, thăm hỏi, động viên và kết nối sự giúp đỡ từ cộng đồng.

Phường Tân Thuận ra mắt Câu lạc bộ “Người cao tuổi giúp người cao tuổi”

THU HOÀI