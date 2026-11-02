Nhân rộng mô hình chợ số, gian hàng số

Từ việc vận động tiểu thương sử dụng mã QR để nhận thanh toán, một số chợ tại TPHCM đang từng bước chuyển đổi cách thức giao dịch, kết nối khách hàng, đồng thời mở rộng kinh doanh trên môi trường trực tuyến.

Thay đổi thói quen dùng tiền mặt

Gần 1 tháng qua, bà Quách Kim Ngọc (ngụ phường Khánh Hội) không còn mang theo tiền mặt khi đi chợ, thay vào đó là chiếc điện thoại có cài đặt ứng dụng (app) ngân hàng. Mua thịt, cá, rau củ hay đồ gia vị ở các sạp hàng tại chợ Xóm Chiếu (phường Xóm Chiếu), bà Ngọc đều thanh toán bằng hình thức chuyển khoản qua mã QR.

Người dân thanh toán qua mã QR ở một cửa hàng tại chợ Tân Chánh Hiệp, phường Trung Mỹ Tây.

﻿Ảnh: NGUYỄN TÂN

“Lâu nay quen dùng tiền mặt nên khi nghe các tiểu thương nói sẽ nhận thanh toán qua hình thức chuyển khoản, ban đầu tôi cũng ngại. Được con gái cài giúp app ngân hàng vào điện thoại và hướng dẫn sử dụng, tôi thấy các thao tác cũng khá đơn giản”, bà Kim Ngọc chia sẻ.

Tham gia mô hình chợ số do Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Xóm Chiếu triển khai, ông Trịnh Văn Phát, tiểu thương kinh doanh bánh kẹo, dần thay đổi thói quen giao dịch bằng tiền mặt, chủ động khuyến khích khách hàng thanh toán thông qua app ngân hàng.

Tuy nhiên, với những khách lớn tuổi, ông vẫn linh hoạt nhận tiền mặt, đồng thời gợi ý khách thử chuyển khoản trong những lần mua sau để từng bước làm quen với phương thức thanh toán mới.

Tại chợ Tân Chánh Hiệp (phường Trung Mỹ Tây), mô hình chợ 4.0 với hình thức thanh toán không dùng tiền mặt được triển khai thí điểm từ năm 2023, góp phần thay đổi thói quen giao dịch của tiểu thương và khách hàng.

Bà Nguyễn Thị Bạch Nga, tiểu thương tại chợ, nhận xét hình thức chuyển khoản giúp việc mua bán nhanh chóng, hạn chế nguy cơ nhận phải tiền giả và sai sót khi trả tiền thừa. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp khách hàng đưa ảnh chụp màn hình thông báo chuyển khoản thành công rồi lấy hàng rời đi, nhưng khi tiểu thương kiểm tra thì thấy tiền chưa vào tài khoản.

Mở rộng không gian mua bán

Quá trình vận động tiểu thương mở tài khoản, tạo và hướng dẫn sử dụng mã QR tại chợ Tân Chánh Hiệp có sự phối hợp của Ban Quản lý chợ, Hội Phụ nữ chợ, các đơn vị liên quan và ngân hàng.

Bà Đỗ Thị Hồng Ánh, Quyền Trưởng ban Quản lý chợ Tân Chánh Hiệp, thông tin, từ 204 tiểu thương tham gia ban đầu, đến nay 100% sạp tại chợ đã áp dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Từ việc từng bước thay đổi thói quen thanh toán, các chợ truyền thống đang mở rộng quảng bá, kết nối và mua bán hàng hóa trên môi trường trực tuyến. Hướng đi này giúp tiểu thương có thêm kênh tiêu thụ sản phẩm, qua đó tiếp cận thêm khách hàng.

Ngày 10-9, mô hình “Chợ số Xóm Chiếu - Gian hàng số, Kết nối mua bán, Thanh toán không dùng tiền mặt” chính thức ra mắt, hướng đến hỗ trợ tiểu thương xây dựng gian hàng số, quảng bá sản phẩm, kết nối khách hàng và từng bước hình thành phương thức kinh doanh kết hợp giữa trực tiếp với trực tuyến.

Theo bà Vũ Hoàng Oanh, Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Xóm Chiếu, mô hình chợ số được kỳ vọng góp phần giữ chân khách hàng, đồng thời mở rộng cơ hội kinh doanh cho tiểu thương chợ truyền thống.

Việc xây dựng gian hàng số giúp quảng bá sản phẩm; thúc đẩy thanh toán thông minh, thuận tiện; hỗ trợ tiểu thương tiếp cận công nghệ theo phương châm “cầm tay chỉ việc”. Để phát triển chợ số, từng bước số hóa phương thức kinh doanh, việc thay đổi thói quen thanh toán là yêu cầu đặt ra trước tiên.

Địa phương chủ động phân công viên chức, đoàn viên trực tiếp hỗ trợ tiểu thương mở tài khoản ngân hàng, tạo mã QR, đăng tải hình ảnh sản phẩm và sử dụng các kênh trực tuyến để kết nối khách hàng.

Từ 20 tiểu thương tham gia trong ngày đầu, đến nay mô hình ở chợ Xóm Chiếu đã thu hút khoảng 100 hộ kinh doanh. Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Xóm Chiếu cũng xây dựng, quản lý trang Facebook “Chợ Xóm Chiếu - Kết nối mua bán”, kết hợp nhóm Zalo chung để trao đổi thông tin, giới thiệu sản phẩm và vận động tiểu thương tham gia.

Hình ảnh, video về hàng hóa, ẩm thực tại chợ được đăng tải nhằm tạo nội dung trực quan, sinh động, giúp người xem nhận diện sự phong phú của các mặt hàng.

Ông NGUYỄN HOÀNG HÙNG, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Trung Mỹ Tây, cho biết, địa phương tiếp tục phối hợp Ban Quản lý chợ, ngân hàng và các đoàn thể hướng dẫn kỹ năng thanh toán, bảo mật thông tin, kiểm tra giao dịch, phòng ngừa lừa đảo. Mục tiêu xa hơn là hỗ trợ tiểu thương quảng bá sản phẩm, tiếp nhận đơn hàng trực tuyến, từng bước mở rộng từ thanh toán số sang kinh doanh số.

THÁI PHƯƠNG - NGUYỄN TÂN