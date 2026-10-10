Đưa tiện ích công nghệ đến gần người dân

Từ trải nghiệm công nghệ, giáo dục STEAM dành cho học sinh tiểu học đến tọa đàm hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số và đưa vào hoạt động kiosk thông minh phục vụ thủ tục hành chính, phường Phú Lợi (TPHCM) đã và đang triển khai chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10-10. Các hoạt động nhằm giúp người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp tiếp cận, trải nghiệm, thực hành các tiện ích số, đưa chuyển đổi số vào đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Các đại biểu chia sẻ tại buổi tọa đàm chuyên đề “Chuyển đổi số, đô thị thông minh: Định hình và chính sách của Thành phố Hồ Chí Minh thúc đẩy, hỗ trợ doanh nghiệp SMEs chuyển đổi số”

Đa dạng hoạt động, mở rộng trải nghiệm số

Trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 1-10 và Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10-10, UBND phường Phú Lợi tổ chức nhiều chương trình hướng đến từng nhóm đối tượng, từ học sinh, người dân đến cộng đồng doanh nghiệp.

Ngày 6-10, tại Trường Tiểu học Phú Hòa 2, UBND phường Phú Lợi tổ chức Ngày hội trải nghiệm ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số dành cho học sinh tiểu học năm 2026, với sự đồng hành của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Giáo dục EA cùng các trường tiểu học trên địa bàn.

Tại ngày hội, học sinh hào hứng tham gia 5 khu vực trải nghiệm gồm: Khám phá khoa học, Thử thách kỹ thuật, Đấu trường Robotics, Công nghệ tương lai và Sáng tạo cùng STEAM. Các em được trực tiếp lắp ráp mô hình, điều khiển robot, tìm hiểu công nghệ, thực hành lập trình và phối hợp cùng bạn bè giải quyết các thử thách sáng tạo.

Lãnh đạo phường Phú Lợi tham quan Ngày hội trải nghiệm ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số dành cho học sinh tiểu học năm 2026 tại Trường Tiểu học Phú Hòa 2

Theo lãnh đạo UBND phường Phú Lợi, việc đưa khoa học, công nghệ và chuyển đổi số đến gần học sinh góp phần khơi gợi tư duy sáng tạo, hình thành kỹ năng công nghệ và tinh thần chủ động khám phá. Thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức trên sách vở, các em có cơ hội học tập thông qua thực hành, trải nghiệm và làm việc nhóm.

Đến ngày 9-10, UBND phường Phú Lợi tổ chức tọa đàm chuyên đề “Chuyển đổi số, đô thị thông minh: Định hình và chính sách của Thành phố Hồ Chí Minh thúc đẩy, hỗ trợ doanh nghiệp SMEs chuyển đổi số”.

Tại tọa đàm, các đại biểu trao đổi về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số; giải pháp hạ tầng số, điện toán đám mây, chữ ký số, hóa đơn điện tử, hợp đồng điện tử và kế toán số. Phiên đối thoại trực tiếp cũng tạo điều kiện để doanh nghiệp nêu những khó khăn trong quá trình tiếp cận chính sách, nguồn lực hỗ trợ và ứng dụng công nghệ vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Lãnh đạo phường Phú Lợi tham quan các gian hàng công nghệ bên lề buổi tọa đàm về chuyển đổi số

Trong khuôn khổ chương trình, phường Phú Lợi tổ chức khánh thành Kiosk thông minh Phú Lợi 24/7 - điểm tiếp nhận và trả kết quả; đồng thời bố trí các gian hàng, khu vực trải nghiệm giải pháp công nghệ, ngân hàng số, trí tuệ nhân tạo (AI) và STEAM. Người dân, doanh nghiệp có thể tìm hiểu, trao đổi trực tiếp với các đơn vị cung cấp giải pháp và thực hành sử dụng các tiện ích số.

Chính quyền chủ động tìm đến người dân, doanh nghiệp

Trao đổi tại chương trình, ông Phan Công Khanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Phú Lợi, nhấn mạnh quan điểm “Chuyển đổi số thiết thực vì người dân, doanh nghiệp và sự phát triển của thành phố”.

Theo ông Phan Công Khanh, chuyển đổi số ở cấp cơ sở không chỉ dừng lại ở việc ứng dụng công nghệ trong hoạt động quản lý mà cần tạo ra những thay đổi cụ thể trong cách phục vụ người dân và hỗ trợ doanh nghiệp. Nếu trước đây người dân phải đến trụ sở UBND phường để thực hiện thủ tục hành chính thì nay chính quyền cần chủ động tìm đến người dân, đưa dịch vụ công và tiện ích số đến gần hơn thông qua nhiều giải pháp thiết thực.

Từ định hướng đó, UBND phường Phú Lợi xác định chính quyền địa phương không chỉ thực hiện chức năng quản lý nhà nước mà còn là cầu nối, đồng hành cùng doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi số. Phường tăng cường hướng dẫn doanh nghiệp tiếp cận các chính sách hỗ trợ của thành phố, đồng thời tạo điều kiện để các đơn vị được tư vấn, hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ và triển khai giải pháp công nghệ phù hợp.

Phường Phú Lợi khánh thành Kiosk thông minh Phú Lợi 24/7 - điểm tiếp nhận và trả kết quả

Chuỗi hoạt động chuyển đổi số của phường Phú Lợi được định hướng triển khai theo các chặng, gồm truyền thông, vận động người dân và doanh nghiệp tham gia; tổ chức các hoạt động trải nghiệm trong cao điểm Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10-10; tiếp tục hỗ trợ, kết nối sau chương trình.

Trong đó, các đơn vị viễn thông, ngân hàng, trường học và doanh nghiệp công nghệ tham gia trưng bày sản phẩm, bố trí các điểm trải nghiệm, hướng dẫn người dân thực hành và tư vấn giải pháp số cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp. Hoạt động hỗ trợ chữ ký số và giới thiệu các tiện ích số cũng góp phần giúp người dân từng bước tiếp cận, sử dụng công nghệ trong các giao dịch hàng ngày.

Sau các sự kiện, phường tiếp tục kết nối nhu cầu của người dân, doanh nghiệp với cơ quan chuyên môn và đơn vị cung cấp dịch vụ, hướng đến hỗ trợ thiết thực thay vì dừng lại ở hoạt động tuyên truyền, quảng bá.

"Chính quyền Phú Lợi không đứng bên cạnh người dân, doanh nghiệp để quản lý, mà đứng cùng người dân, doanh nghiệp để tháo gỡ, kiến tạo và phát triển", ông Phan Công Khanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Phú Lợi

TÂM TRANG