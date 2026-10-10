Xã Kim Long lan tỏa phong trào học tập suốt đời

Ngày 10-10, xã Kim Long (TPHCM) tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 và chăm lo đời sống tinh thần người cao tuổi trên địa bàn.

Theo đó, tại Trường THCS Kim Long, UBND xã tổ chức phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 với chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”.

Tại buổi lễ, bà Trần Thị Kim Khánh, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Long, kêu gọi: "Học tập suốt đời không phải là học thật nhiều để có thật nhiều bằng cấp, mà quan trọng hơn là học để hiểu biết hơn, làm việc tốt hơn, sống tốt hơn và đóng góp nhiều hơn cho gia đình, cộng đồng và xã hội”.

Tại lễ phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời, ban tổ chức và các mạnh thường quân trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: QUANG VŨ

Ngay sau lễ phát động, chuỗi hoạt động thiết thực được triển khai đồng loạt tại các cơ sở giáo dục và cơ quan trên địa bàn xã, như phong trào khai thác thư viện số, sinh hoạt chuyên đề về an toàn mạng...

Các đơn vị cũng đẩy mạnh hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, hướng tới nhân rộng mô hình “Gia đình học tập”, “Cộng đồng học tập” gắn với xây dựng xã hội số, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Một tiết mục biểu diễn tại liên hoan "Tiếng hát người cao tuổi". Ảnh: QUANG VŨ

Cùng ngày, xã Kim Long tổ chức liên hoan “Tiếng hát người cao tuổi” và triển khai “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2026.

Lãnh đạo xã Kim Long tặng giấy khen cho các cụ cao tuổi. Ảnh: QUANG VŨ

Liên hoan tạo sân chơi lành mạnh, giúp người cao tuổi giao lưu, phát huy niềm đam mê nghệ thuật, sống vui, sống khỏe, sống có ích; đồng thời lan tỏa phong trào “Tuổi cao - Gương sáng” tại cộng đồng.

QUANG VŨ