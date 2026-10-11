Phường Nhiêu Lộc ra mắt tuyến phố chuyên doanh gốm sứ Nguyễn Phúc Nguyên

Tuyến phố chuyên doanh gốm sứ Nguyễn Phúc Nguyên được kỳ vọng trở thành thương hiệu uy tín, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương và quảng bá nét đẹp tinh hoa của nghề gốm sứ Việt Nam.

Sáng 11-10, UBND phường Nhiêu Lộc (TPHCM) tổ chức Lễ ra mắt tuyến phố chuyên doanh gốm sứ Nguyễn Phúc Nguyên, nhằm phát triển kinh tế đô thị gắn với bảo tồn, tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống.

Nghi thức cắt băng ra mắt tuyến phố chuyên doanh gốm sứ Nguyễn Phúc Nguyên. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Tuyến đường Nguyễn Phúc Nguyên từ lâu đã là địa chỉ quen thuộc của người dân TPHCM và các tỉnh lân cận khi có nhu cầu tìm kiếm, mua sắm sản phẩm gốm sứ, đồ thủ công mỹ nghệ.

Nơi đây tập trung nhiều doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh lâu năm với các sản phẩm gốm sứ đa dạng, giàu tính nghệ thuật.

Ra mắt tuyến phố chuyên doanh gốm sứ Nguyễn Phúc Nguyên (phường Nhiêu Lộc, TPHCM). Ảnh: ĐÌNH DƯ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Thành Quốc, Phó Chủ tịch UBND phường Nhiêu Lộc, cho biết, chính quyền địa phương cam kết luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hộ kinh doanh; phối hợp tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại, tăng cường quảng bá hình ảnh tuyến phố chuyên doanh.

Phường cũng sẽ duy trì công tác quản lý đô thị, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường để xây dựng một không gian thương mại văn minh, an toàn và thân thiện.

Trên đường Nguyễn Phúc Nguyên hiện có 17 cơ sở kinh doanh gốm sứ tiêu biểu. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Lãnh đạo phường Nhiêu Lộc tham quan mô hình kinh doanh gốm sứ tại hộ kinh doanh trên đường Nguyễn Phúc Nguyên. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Tuyến phố chuyên doanh gốm sứ Nguyễn Phúc Nguyên hiện ghi nhận sự tham gia tích cực của 17 cơ sở kinh doanh gốm sứ, được kỳ vọng trở thành thương hiệu uy tín, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương và quảng bá nét đẹp tinh hoa của nghề gốm sứ Việt Nam.

ĐÌNH DƯ