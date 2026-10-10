Phường Đông Hòa: “10 ngày hành động” đưa chuyển đổi số đến gần dân

Ngày 10-10, phường Đông Hòa (TPHCM) tổ chức Ngày hội Đông Hòa số, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026, với chủ đề “Đông Hòa số - 10 ngày hành động”, thu hút khoảng 500 đại biểu gồm lãnh đạo địa phương, đại diện các cơ quan, đơn vị, trường học, ngân hàng, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn.

Nghi thức phát động Ngày hội Đông Hòa số với chủ đề “Đông Hòa số - 10 ngày hành động”

Tại ngày hội, người dân được trải nghiệm, tư vấn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử VNeID, thanh toán không dùng tiền mặt, ngân hàng số, y tế số, giáo dục số, trí tuệ nhân tạo (AI) và các giải pháp bảo đảm an toàn trên môi trường mạng.

Bên cạnh đó, các khu vực trải nghiệm giới thiệu những tiện ích công nghệ phục vụ sản xuất, kinh doanh, giúp hộ kinh doanh và doanh nghiệp tiếp cận phương thức giao dịch hiện đại.

Đại biểu tham gia Ngày hội “Đông Hòa số - 10 ngày hành động”

Trong chuỗi hoạt động “Đông Hòa số - 10 ngày hành động”, cả 16 khu phố trên địa bàn phường đồng loạt triển khai các hoạt động chuyển đổi số gắn với nhu cầu thực tế. Bên cạnh đó, 11 trường công lập trên địa bàn cũng hưởng ứng, góp phần đưa công nghệ số đến gần hơn với người dân, giáo viên và học sinh.

Tại khu phố Tân Lập, mô hình “Ngày Chủ nhật số” hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, đăng ký hộ kinh doanh... Trong khi, khu phố Tây A lồng ghép mô hình “Khu phố số” vào sinh hoạt chi bộ, hướng dẫn đảng viên sử dụng nền tảng số và thực hành nộp đảng phí trực tuyến.

Lãnh đạo phường Đông Hòa tham quan gian hàng trải nghiệm công nghệ số tại ngày hội

Trong lĩnh vực kinh tế số, phường đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn hộ kinh doanh, doanh nghiệp ứng dụng thuế điện tử, hóa đơn điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và phần mềm quản lý bán hàng, góp phần đưa công nghệ vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ông Võ Trọng Tài, Chủ tịch UBND phường Đông Hòa, cho biết chuyển đổi số là giải pháp quan trọng để đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Phường hướng đến xây dựng chính quyền số hoạt động hiệu quả, hỗ trợ hộ kinh doanh và doanh nghiệp ứng dụng công nghệ, đồng thời nâng cao kỹ năng số trong cộng đồng. Qua đó, từng bước hình thành môi trường số thuận tiện, an toàn, góp phần cải thiện đời sống người dân và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

VĂN SƠN