Podcast bản tin chiều 28-4: Đã có hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Bản tin chiều 28-4 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ nhất Hội đồng Quốc phòng và An ninh; Chiều 28-4: giá vàng giảm gần 2 triệu đồng/lượng; 22 tỉnh, thành phố cần ứng phó mưa dông, gió mạnh dịp lễ 30-4 và 1-5; Đã có hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026; Vườn Quốc gia Côn Đảo thả hơn 5.600 rùa con về biển; Nguyên Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Huế lãnh án tù.