Podcast tin thời sự ngày 4-9: Nghiên cứu Luật Phát triển đô thị để đề xuất cơ chế phát triển báo chí TPHCM

Podcast bản tin thời sự ngày 4-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Hoàn thiện mô hình mới, nâng cao chất lượng báo chí TPHCM; Tháng 9, dự báo xuất hiện 2-3 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông; Dự báo TPHCM có mưa rào và dông trong ngày 5-9; Báo SGGP mang phòng tin học hiện đại đến với học sinh vùng cao Lâm Đồng; Hà Nội: Cưỡng chế công trình vi phạm trên đất rừng phòng hộ ở xã Kim Anh; Huy động lực lượng thu gom vỏ nghêu tím dạt vào bờ biển Hà Tĩnh