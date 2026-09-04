Đa phương tiện

Podcast

Podcast tin thời sự ngày 4-9: Nghiên cứu Luật Phát triển đô thị để đề xuất cơ chế phát triển báo chí TPHCM

SGGPO

Podcast bản tin thời sự ngày 4-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Hoàn thiện mô hình mới, nâng cao chất lượng báo chí TPHCM; Tháng 9, dự báo xuất hiện 2-3 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông; Dự báo TPHCM có mưa rào và dông trong ngày 5-9; Báo SGGP mang phòng tin học hiện đại đến với học sinh vùng cao Lâm Đồng; Hà Nội: Cưỡng chế công trình vi phạm trên đất rừng phòng hộ ở xã Kim Anh; Huy động lực lượng thu gom vỏ nghêu tím dạt vào bờ biển Hà Tĩnh

0:00 / 0:00
0:00

THANH QUANG (Tổng hợp)

Từ khóa

báo chí dự báo thời tiết áp thấp nhiệt đới mưa nắng nóng

Có thể bạn quan tâm

Chủ đề khác

Xã hội
Câu chuyện cuộc sống
Sách và Sáng tác
Tin nóng
中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn