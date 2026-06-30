Sáng 30-6, giá vàng tiếp tục giảm sâu

Sáng 30-6, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC và PNJ cùng giảm 2 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua, niêm yết ở mức 143 triệu đồng/lượng mua vào và 146 triệu đồng/lượng bán ra.