Thiếu nhi xã Long Điền kể chuyện Bác Hồ

Chiều 18-8, Đoàn Thanh niên xã Long Điền (TPHCM) tổ chức Hội thi Thiếu nhi kể chuyện về Bác Hồ dịp hè năm 2026 với chủ đề “Tình yêu thương và những lời dạy của Người”.

Đến với hội thi, học sinh của các trường THCS trên địa bàn đã kể lại nhiều câu chuyện quen thuộc, giàu ý nghĩa về Bác như: Chiếc đồng hồ, Bác chỉ mong các cháu được học hành, Đôi dép Bác Hồ, Bát chè sẻ đôi, Ai ngoan sẽ được thưởng, Chiếc áo ấm từ tình thương của Bác và Chiếc vòng bạc.

Một tiết mục của các em học sinh tham gia hội thi

Đặc biệt, phần minh họa được các em chuẩn bị công phu, sinh động bằng việc hóa thân vào các nhân vật, làm cho câu chuyện và hình ảnh về Bác trở nên gần gũi, thân quen; phần kể chuyện thêm hấp dẫn, dễ nhớ.

Thông qua hội thi, các em có dịp tìm hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời, đạo đức, tình yêu thương của Bác dành cho thiếu niên, nhi đồng và nhân dân. Nội dung các câu chuyện cũng được các em liên hệ với việc học tập, rèn luyện và những việc làm cụ thể trong cuộc sống hằng ngày.

Hội thi cũng là cơ hội để các em rèn luyện kỹ năng thuyết trình, diễn đạt, sự tự tin và khả năng ứng xử trước nhiều người.

TRÚC GIANG