Sức sống cơ sở

Thiếu nhi xã Long Điền kể chuyện Bác Hồ

SGGPO

Chiều 18-8, Đoàn Thanh niên xã Long Điền (TPHCM) tổ chức Hội thi Thiếu nhi kể chuyện về Bác Hồ dịp hè năm 2026 với chủ đề “Tình yêu thương và những lời dạy của Người”.

Đến với hội thi, học sinh của các trường THCS trên địa bàn đã kể lại nhiều câu chuyện quen thuộc, giàu ý nghĩa về Bác như: Chiếc đồng hồ, Bác chỉ mong các cháu được học hành, Đôi dép Bác Hồ, Bát chè sẻ đôi, Ai ngoan sẽ được thưởng, Chiếc áo ấm từ tình thương của Bác và Chiếc vòng bạc.

1.jpg
Một tiết mục của các em học sinh tham gia hội thi

Đặc biệt, phần minh họa được các em chuẩn bị công phu, sinh động bằng việc hóa thân vào các nhân vật, làm cho câu chuyện và hình ảnh về Bác trở nên gần gũi, thân quen; phần kể chuyện thêm hấp dẫn, dễ nhớ.

Thông qua hội thi, các em có dịp tìm hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời, đạo đức, tình yêu thương của Bác dành cho thiếu niên, nhi đồng và nhân dân. Nội dung các câu chuyện cũng được các em liên hệ với việc học tập, rèn luyện và những việc làm cụ thể trong cuộc sống hằng ngày.

Hội thi cũng là cơ hội để các em rèn luyện kỹ năng thuyết trình, diễn đạt, sự tự tin và khả năng ứng xử trước nhiều người.

Tin liên quan
TRÚC GIANG

Từ khóa

Thiếu nhi Long Điền kể chuyện Bác Hồ Đoàn Thanh niên Hội thi hè năm 2026 Tình yêu thương

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn