Xã Long Điền: Tội phạm về trật tự xã hội giảm 64%

Chiều 31-7, Ban Chỉ đạo 138 xã Long Điền (TPHCM) tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026, nhằm phát huy sức mạnh toàn dân trong bảo vệ an ninh, trật tự.

Theo Ban Chỉ đạo 138 xã Long Điền, trong 6 tháng đầu năm 2026, tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn giảm 64% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này đạt được nhờ phát huy vai trò của người dân và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Địa phương hiện duy trì 5 mô hình tự quản về an ninh, trật tự gắn với chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn xã hội.

Bên cạnh tuyên truyền tại khu dân cư, trường học và cơ sở tôn giáo, địa phương duy trì fanpage chính danh, các nhóm Zalo cộng đồng và mô hình SOS An ninh, trật tự để tiếp nhận phản ánh của người dân. Nhiều nguồn tin, hình ảnh và video do người dân cung cấp đã giúp lực lượng công an kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc ngay từ cơ sở.

Công an xã Long Điền triển khai hiệu quả các mô hình tự quản về an ninh, trật tự gắn với chuyển đổi số

Dịp này, Giám đốc Công an TPHCM và UBND xã Long Điền khen thưởng 13 tập thể, 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Ban Chỉ đạo 138 xã Long Điền trao 10 phần quà cho các hộ gia đình và thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có hoàn cảnh khó khăn.

TRÚC GIANG