Sức sống cơ sở

Xã Long Điền xét duyệt nguồn thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2027

SGGPO

Ngày 14-8, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) xã Long Điền, TPHCM tổ chức xét duyệt nguồn công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2027.

Tại hội nghị, Hội đồng NVSQ xã đối chiếu từng trường hợp về chính trị, sức khỏe, trình độ văn hóa, hoàn cảnh gia đình và các chính sách có liên quan.

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﻿﻿Các đại biểu tham dự hội nghị

Qua rà soát, toàn xã có 1.781 thanh niên còn trong độ tuổi, nhưng trong số này có 250 thanh niên thuộc diện tạm hoãn do điều kiện sức khỏe, trình độ học vấn và các trường hợp vận dụng chính sách khác; 31 trường hợp không tuyển chọn và chưa xét tuyển.

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Các thành viên Hội đồng NVQS xã Long Điền phát biểu tại hội nghị

Trên cơ sở danh sách xét duyệt, Hội đồng NVSQ xã Long Điền xác định địa phương có khoảng 1.500 công dân đủ điều kiện tham gia sơ tuyển sức khỏe. Các trường hợp khác, địa phương sẽ tiếp tục xác minh nơi đang học tập, công tác, nắm chắc nguồn biến động để không bỏ sót hoặc xác định sai đối tượng trước khi thực hiện các bước tiếp theo trong tuyển chọn công dân đủ điều kiện thực hiện NVQS năm 2027.

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Từ khóa

Long điền thanh niên Nghĩa vụ quân sự tuyển quân đi nghĩa vụ

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