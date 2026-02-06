Đa phương tiện

Tổng Bí thư Tô Lâm bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia

Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, là dịp để các nhà lãnh đạo cấp cao của hai nước tăng cường trao đổi, củng cố nền tảng tin cậy chính trị, đồng thời thúc đẩy việc triển khai hiệu quả các thỏa thuận.

