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Triệt xóa cơ sở chế tạo vũ khí quân dụng trái phép, thu giữ hơn 10.000 linh kiện súng

SGGPO

Ngày 15-6, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã đấu tranh, triệt xóa thành công đường dây sản xuất, chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng quy mô lớn.

DƯƠNG QUANG - BÙI HẢI

Từ khóa

Công an tỉnh Hà Tĩnh triệt xóa đường dây sản xuất chế tạo tàng trữ mua bán trái phép vũ khí quân dụng

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