Từ đêm 30-8, phía Bắc xảy ra đợt mưa lớn

Chiều 29-8, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo đợt mưa này tập trung tại khu vực đồng bằng Bắc bộ, Lạng Sơn và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế, có nơi mưa trên 130-180 mm.