Tuyển Việt Nam và điều kiện để giữ ngôi đầu bảng A

Giành chiến thắng trước Indonesia với tỷ số áp đảo 3-0, nhưng thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn chưa chắc 100% giành suất vào bán kết nếu để sảy chân ở cuộc tiếp đón Campuchia vào tối 7-8 tới đây.