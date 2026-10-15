Xã Long Hải vẫn còn 57 tàu cá chưa lắp thiết bị giám sát hành trình

Sáng 15-10, tại Đồn Biên phòng Phước Tỉnh, UBND xã Long Hải (TPHCM) tổ chức hội nghị triển khai lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS) cho tàu cá. Hiện trên địa bàn xã còn 57 tàu có chiều dài từ 15m trở lên chưa lắp thiết bị này.

Đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Long Hải phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan chức năng phổ biến cho các chủ tàu chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 30 và Nghị quyết số 31 của HĐND TPHCM.

Theo đó, Nghị quyết số 30 đề xuất chính hỗ trợ chủ tàu có nhu cầu chuyển đổi nghề, ngừng khai thác hoặc giải bản tàu cá. Với tàu tiếp tục khai thác hợp pháp, Nghị quyết số 31 có chính sách hỗ trợ kinh phí lắp đặt VMS.

Dịp này, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM, UBND xã Long Hải yêu cầu chủ tàu nếu tiếp tục khai thác thì cần phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ, bảo đảm tiến độ lắp đặt trước ngày 20-10. Còn chủ tàu không còn nhu cầu khai thác cũng được hướng dẫn thủ tục giải bản hoặc chuyển đổi nghề.

Tính đến ngày 15-10, trên địa bàn xã Long Hải vẫn còn 57 tàu có chiều dài từ 15m trở lên chưa lắp thiết bị VMS.

Ngay tại hội nghị, cán bộ chuyên môn trực tiếp hướng dẫn ngư dân kê khai hồ sơ, hoàn thiện biểu mẫu; giải đáp thắc mắc, tiếp nhận kiến nghị về thủ tục và chính sách hỗ trợ.

NGUYỄN NAM