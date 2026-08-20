Sức sống cơ sở

Xử lý lý bãi giữ xe trái phép tại Công viên Âu Lạc

Công an phường Chợ Quán (TPHCM) vừa lập biên bản xử phạt hành chính cá nhân chiếm dụng vỉa hè để tổ chức bãi giữ xe trái phép tại khu vực Công viên Âu Lạc

Tình trạng trông giữ xe trái phép xuất hiện ở khu vực Công viên Âu Lạc. Ảnh: HT
Tình trạng trông giữ xe trái phép xuất hiện ở khu vực Công viên Âu Lạc. Ảnh: HT

Ngày 20-8, Công an phường Chợ Quán đã kiểm tra và lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà P.T.N.H (sinh năm 1979) về hành vi "sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vào mục đích khác mà không có giấy phép hoặc giấy phép đã hết giá trị sử dụng" tại khu vực Công viên Âu Lạc.

Trước đó, hộ kinh doanh P.P.H kiến nghị được cấp phép sử dụng vỉa hè đường Hùng Vương làm bãi giữ xe. Tuy nhiên, Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng TPHCM) đã báo cáo đề xuất chưa xem xét cấp phép, do chưa đủ điều kiện pháp lý. Trung tâm cũng đề nghị ngưng việc giữ xe tại khu vực này.

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Xe người dân để tràn vào cả khu vực công viên. Ảnh: HT

Tại khu vực Công viên Âu Lạc chưa có bãi giữ xe, nên cơ quan chức năng khuyến cáo người dân và du khách khi đến khu vực này đưa xe gửi tại bãi giữ xe của Công viên số 01 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài). Việc này nhằm tránh bị thu giá vé cao bất hợp lý, kể cả nguy cơ mất mát, hư hỏng tài sản khi gửi xe tại các điểm tự phát xung quanh Công viên Âu Lạc.

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Sau khi Công an phường tập trung xử lý, vỉa hè khu vực Công viên Âu Lạc đã được "trả lại cho người đi bộ".

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hành vi "sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vào mục đích khác mà không có giấy phép hoặc giấy phép đã hết giá trị sử dụng" bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với cá nhân (và từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với tổ chức).

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NGUYỄN TÂN

Từ khóa

Công Viên Âu Lạc Xử lý bãi giữ xe trái phép

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