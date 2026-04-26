Vũng Tàu bố trí 11 bãi giữ xe và nhiều nhà vệ sinh miễn phí phục vụ du khách dịp lễ 30-4

Để chuẩn bị cho cao điểm đón khách du lịch dịp lễ 30-4 và 1-5, phường Vũng Tàu (TPHCM) đã vận động các cơ sở kinh doanh, lưu trú đưa vào phục vụ nhà vệ sinh miễn phí, đồng thời bố trí bãi giữ xe khu vực trung tâm.

Ngày 26-4, phường Vũng Tàu (TPHCM) vừa công bố phương án bố trí bãi giữ xe tại các khu vực tập trung đông du khách. Cụ thể, có tổng cộng 11 bãi giữ xe phục vụ du khách đã được tích hợp trên Google maps. Trong đó, khu vực gần tháp Tam Thắng có 3 bãi giữ xe. Ngoài ra, các bãi xe còn phân bố tại khu vực Hòn Bà, Mũi Nghinh Phong, Bãi Trước và nhiều tuyến đường trung tâm khác nhằm đáp ứng nhu cầu gửi xe tăng cao vào dịp lễ.

Lãnh đạo UBND phường Vũng Tàu cho biết thêm, ngoài việc bố trí bãi giữ xe, phường cũng đã tính toán và xây dựng phương án giảm tải giao thông, chống ùn tắc tại các khu vực trung tâm, tập trung đông khách từ ngày 30-4 đến 3-5.

Phường Vũng Tàu dự kiến đón khách du lịch rất đông trong dịp lễ 30-4 và 1-5. Ảnh: QUANG VŨ

Với phương án này, phường sẽ thực hiện cấm xe ô tô khách từ 45 chỗ trở lên vào đường Hoàng Hoa Thám (chiều từ đường Võ Thị Sáu vào đường Hoàng Hoa Thám). Đồng thời, phường sẽ bố trí 2 tổ công an, an ninh cơ sở, quân sự phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông điều tiết giao thông tại các nút giao; tổ chức giao thông, chống kẹt xe trên các tuyến đường trọng điểm, tập trung đông khách.

Đối với nhà vệ sinh miễn phí, phường Vũng Tàu đang triển khai mô hình vận động khách sạn, nhà hàng, quán cà phê và các cơ sở kinh doanh mở cửa phục vụ du khách trên tinh thần tự nguyện. Tính đến sáng 26-4, có 18 cơ sở gắn bảng nhận diện “Nhà vệ sinh miễn phí/Free Toilet” bằng tiếng Việt và tiếng Anh để du khách dễ nhận biết.

Cơ sở gắn biển nhà vệ sinh miễn phí phục vụ du khách. Ảnh: QUANG VŨ

Dự kiến, từ nay đến trước lễ 30-4 và 1-5, phường tiếp tục vận động để các cơ sở kinh doanh, dịch vụ đưa vào phục vụ khoảng 100 nhà vệ sinh miễn phí.

Danh sách và định vị các bãi giữ xe trên địa bàn phường Vũng Tàu

Chính quyền địa phương khuyến khích người dân và du khách tra cứu thông tin qua mã QR, Google maps hoặc các kênh thông tin chính thức để lựa chọn bãi giữ xe, điểm vệ sinh phù hợp.

Danh sách và địa điểm các cơ sở kinh doanh phục vụ nhà vệ sinh miễn phí dịp lễ trên địa bàn phường Vũng Tàu

QUANG VŨ