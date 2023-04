3 công an bị thương khi đến nhà đối tượng nghiện ma túy mời làm việc

Ngày 27-4, Công an phường Thọ Quang (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cho biết, trong lúc kiểm tra thông tin các đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn, đã có 3 cán bộ công an bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, Công an phường Thọ Quang có kế hoạch kiểm tra, rà soát lại thông tin các đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn phường.

Khi đến kiểm tra nhà đối tượng Phan Văn Tài (27 tuổi), 3 cán bộ công an phường vào nhà, mời Tài dậy để hỏi thông tin thì bất ngờ người này dùng dao để trên bàn quơ để chống đối.

Trong quá trình khống chế đối tượng, 3 cán bộ công an bị Tài dùng dao chống trả gây thương tích ở tay nên phải nhập viện cấp cứu.

Theo lãnh đạo Công an phường Thọ Quang, Tài là đối tượng trong diện theo dõi vì có hành vi buôn bán, sử dụng ma túy. Công an phường nhiều lần gửi giấy mời nhưng đối tượng này không chịu hợp tác.

Khi nắm thông tin Tài có mặt ở địa bàn công an phường đã đến để mời về làm việc, tuy nhiên, do đối tượng manh động, ra tay bất ngờ nên 3 cán bộ công an không kịp trở tay.

Hiện sức khỏe của 3 cán bộ công an đã ổn định.