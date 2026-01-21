Bắc bộ rét đậm, Trung bộ mưa lớn cục bộ

Ngày và đêm nay (21-1), không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.