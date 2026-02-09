Bắc bộ tiếp tục rét đậm, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc bộ phổ biến 10-13 độ C, vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C; Bắc Trung bộ phổ biến 12-15 độ C.