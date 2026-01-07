Đa phương tiện

Bản tin 17 giờ 7-1: Công thức sữa giả do giám đốc sản xuất "tự nghĩ ra, tự phối trộn"

Bản tin 17 giờ 5-1 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: TPHCM thống nhất chủ trương đầu tư công xây cầu Thủ Thiêm 4 hơn 5.000 tỷ đồng; VTV có chương trình mới thay "Táo quân" đêm giao thừa; Bị cáo Lê Hoàng khai về số tiền nhận hối lộ và cách phân chia trong nội bộ; Vụ án sữa giả: Chủ tịch HĐQT Công ty Z Holding bị đề nghị 25-28 năm tù; Làm rõ nguyên nhân cá nuôi lồng bè sông Chà Và chết hàng loạt; Người đàn ông đánh phụ nữ ở sảnh chung cư lĩnh 6 tháng tù.

TAM NGUYÊN (tổng hợp)

cá chết hàng loạt sông chà và làng bè long sơn z holding lửa đảo hàng giả trốn thuế nhận hối lộ cục an toàn thực phẩm attp đặng chí thành chung cư Sky Central Hà Nội hành hung người khác táo quân vtv vtv không phát táo quân gặp nhau cuối năm cầu thủ thiêm 4

