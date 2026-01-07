Bản tin 17 giờ 7-1: Công thức sữa giả do giám đốc sản xuất "tự nghĩ ra, tự phối trộn"

Bản tin 17 giờ 5-1 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: TPHCM thống nhất chủ trương đầu tư công xây cầu Thủ Thiêm 4 hơn 5.000 tỷ đồng; VTV có chương trình mới thay "Táo quân" đêm giao thừa; Bị cáo Lê Hoàng khai về số tiền nhận hối lộ và cách phân chia trong nội bộ; Vụ án sữa giả: Chủ tịch HĐQT Công ty Z Holding bị đề nghị 25-28 năm tù; Làm rõ nguyên nhân cá nuôi lồng bè sông Chà Và chết hàng loạt; Người đàn ông đánh phụ nữ ở sảnh chung cư lĩnh 6 tháng tù.