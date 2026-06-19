Bản tin tối 19-6: Báo chí cần tham gia vào quá trình kiến tạo, khơi dậy khát vọng phát triển

Bản tin tối 19-6 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tập trung chuẩn bị kỹ lưỡng việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng; Báo chí cần tham gia vào quá trình kiến tạo, khơi dậy khát vọng phát triển; Miền Bắc và miền Trung sắp có đợt nắng nóng diện rộng; Chiều 19-6, giá vàng giảm thêm 1,1 triệu đồng/lượng; Đưa ngư dân bị tai nạn từ Trường Sa vào bờ an toàn; Khởi tố giám đốc bán 10.000 tấn chân gà nhập lậu.