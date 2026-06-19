Đa phương tiện

Video

Tin nóng trong ngày

Bản tin tối 19-6: Báo chí cần tham gia vào quá trình kiến tạo, khơi dậy khát vọng phát triển

SGGPO

Bản tin tối 19-6 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tập trung chuẩn bị kỹ lưỡng việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng; Báo chí cần tham gia vào quá trình kiến tạo, khơi dậy khát vọng phát triển; Miền Bắc và miền Trung sắp có đợt nắng nóng diện rộng; Chiều 19-6, giá vàng giảm thêm 1,1 triệu đồng/lượng; Đưa ngư dân bị tai nạn từ Trường Sa vào bờ an toàn; Khởi tố giám đốc bán 10.000 tấn chân gà nhập lậu.

TAM NGUYÊN (tổng hợp)

Từ khóa

chân gà bẩn thực phẩm bẩn attp chân gà thực phẩm không rõ nguồn gốc ngư dân đánh bắt cá tường sa cấp cứu ngư dân tai nạn lao động báo chí hội báo hải phòng báo chí việt nam công viên lê thị riêng quy tập hài cốt liệt sĩ liệt sĩ tphcm

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn