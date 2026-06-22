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Bản tin tối ngày 22-6: Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chỉ đạo giải quyết dứt điểm 2 vụ việc nhà, đất kéo dài

SGGPO

Bản tin tối 22-6 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chỉ đạo giải quyết dứt điểm 2 vụ việc nhà, đất kéo dài; TPHCM: Số vụ tai nạn giao thông giảm sâu so với cùng kỳ năm ngoái; Từ ngày 1-7: TPHCM miễn vé 134 tuyến xe buýt; Hơn 18.000 mặt hàng nông sản "lên sàn" truy xuất nguồn gốc từ 1-7; Công an tỉnh Quảng Ngãi cảnh báo trào lưu uống "Nậm thoong"; Đăng thông tin bịa đặt trên TikTok, một người bị phạt 7,5 triệu đồng.

TAM NGUYÊN (tổng hợp)

Từ khóa

Bản tin trưa 21-6 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chỉ đạo giải quyết dứt điểm 2 vụ việc nhà đất kéo dài TPHCM: Số vụ tai nạn giao thông giảm sâu so với cùng kỳ năm ngoái Từ ngày 1-7: TPHCM miễn vé 134 tuyến xe buýt Hơn 18.000 mặt hàng nông sản "lên sàn" truy xuất nguồn gốc từ 1-7 Công an tỉnh Quảng Ngãi cảnh báo trào lưu uống "Nậm thoong" Đăng thông tin bịa đặt trên TikTok một người bị phạt 7 5 triệu đồng.

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