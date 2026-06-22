Bản tin tối ngày 22-6: Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chỉ đạo giải quyết dứt điểm 2 vụ việc nhà, đất kéo dài

Bản tin tối 22-6 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chỉ đạo giải quyết dứt điểm 2 vụ việc nhà, đất kéo dài; TPHCM: Số vụ tai nạn giao thông giảm sâu so với cùng kỳ năm ngoái; Từ ngày 1-7: TPHCM miễn vé 134 tuyến xe buýt; Hơn 18.000 mặt hàng nông sản "lên sàn" truy xuất nguồn gốc từ 1-7; Công an tỉnh Quảng Ngãi cảnh báo trào lưu uống "Nậm thoong"; Đăng thông tin bịa đặt trên TikTok, một người bị phạt 7,5 triệu đồng.