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Bản tin tối 9-8: Sau kết luận thanh tra, PNJ và Mi Hồng nói gì?

SGGPO

Bản tin tối 9-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Thanh Hóa: Sạt lở, sụt lún đất ở bản Thanh Sơn vẫn diễn biến phức tạp; Cây cổ thụ bật gốc, chắn ngang đèo Bảo Lộc...

THỤY QUYÊN (tổng hợp)

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