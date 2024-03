Bản tin trưa 10-3: Hoàng Nguyên Thanh và Hoàng Thị Ngọc Hoa vô địch Giải chạy Run To Live 2024; Đột kích quán bar New Club, phát hiện hàng chục người dương tính ma túy; Công an đang truy tìm nhóm đối tượng cướp 1 tỷ đồng của người dân… cùng các thông tin đáng chú ý khác.