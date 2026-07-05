Bão Bavi ít có dấu hiệu ảnh hưởng đất liền Việt Nam

Sau khi bão Maysak (bão số 1) suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, tối 5-7, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin về cơn bão ở ngoài khơi xa có tên quốc tế là “Bavi”.