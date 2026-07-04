Bão số 1 áp sát tỉnh Quảng Ninh

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, chiều 4-7, bão số 1 đang áp sát khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Ninh. Từ đêm nay đến sáng 5-7, Đông Bắc bộ có mưa rất lớn.